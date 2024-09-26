Уборщица из Самары лишилась денег из-за мошенников.

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56-летней женщине, подрабатывающей уборщицей на одном из предприятий города, в мессенджер поступило СМС с аккаунта ее знакомой с просьбой помочь. Не обратив внимание на то, что в диалоге нет всей переписки с давней подругой, она откликнулась. «Знакомая» попросила перевести на указанный счет три тысячи рублей, чтобы та могла оплатить прием у офтальмолога, так как сейчас находится в медучреждении и ей не хватает указанной суммы. Переведя денежные средства, самарчанка спустя сутки решила позвонить приятельнице и поинтересоваться ее самочувствием. В ходе беседы, она осознала, что стала жертвой мошенников, и проверив диалог в мессенджере увидела, что данный пользователь, по указанию которого она перевела денежные средства, удален из сети. Женщина обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.