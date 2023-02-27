У жителя Ставропольского района из недостроенного дома похитили электроинструменты

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В дежурную часть О МВД России по Ставропольскому району с заявлением обратился мужчина 1962 года рождения, который сообщил, что у него из недостроенного дома в поселке Ягодное похитили электроинструменты. Потерпевший оценил причиненный ущерб на сумму 15 000 рублей.

Сотрудники следственно-оперативной группы во время осмотра дома и прилегающей территории установили, что в дом проникли путем взлома окна металлическим предметом.

Сотрудники уголовного розыска проверили на причастность к произошедшему лиц, ранее судимых за аналогичные преступления. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейским поступила информация о том, что к краже могут быть причастны двое мужчин 1998 и 1997 годов рождения, ранее задержанных за совершение краж из домов.

Мужчины признались в совершении противоправного деяния и пояснили, что техникой распорядились по своему усмотрению.