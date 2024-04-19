У жителя Похвистневского района с карты украли более ста тысяч рублей.

Я нашел ошибку
Главные новости:
Технопарк «Жигулёвская долина» принял Стартап-тур «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ).
Разработчик аддитивных микротурбин стал победителем Стартап-тура в Тольятти
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью 20 апреля местами в Самарской области сохранится усиление ветра
В Самарской области ежегодно проводятся акции по восстановлению лесного фонда.
Жители Самарской области восстанавливают лес в рамках акции «Сад памяти»
Новый туристический маршрут пройдет по крупнейшим станциям КбшЖД в Самарской области: Самара – Тольятти – Сызрань – Самара.
На КбшЖД презентовали новый экскурсионный тур «Волжская кругосветка»
Самарский театр оперы и балета присоединился к Всероссийской акции по охране и популяризации историко- культурного наследия
Самарский театр оперы и балета присоединился к Всероссийской акции по охране и популяризации историко- культурного наследия
В настоящее время на территории Самарской области подтоплено 220 частных жилых домо
В настоящее время на территории Самарской области подтоплено 220 частных жилых домо
Акцию по сбору старой техники «ЭлектроВесна» запустили в 30 городах России
Акцию по сбору старой техники «ЭлектроВесна» запустили в 30 городах России
билайн запатентовал новый метод рефарминга
Билайн запатентовал новый метод рефарминга
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 94.09
-0.23
EUR 100.53
0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Жители Самарской области восстанавливают лес в рамках акции «Сад памяти»
22 апреля в 14:00 самарский зоопарк приглашает на "Международный день Земли"
Самарцев приглашают на лекцию о пеликанах
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

У жителя Похвистневского района с карты украли более ста тысяч рублей.

19 апреля 2024 12:47
110
У жителя Похвистневского района с карты украли более ста тысяч рублей.

Общая сумма похищенного составила более ста тысяч рублей.

В дежурную часть МО МВД России Похвистневский поступило заявление от гражданина 1999 г.р., о том, что с банковской карты похитили денежные средства в размере 101 200 рублей.

Заявитель пояснил, что банковскую карту, оформленную на третье лицо он приобрел у знакомого за 5000 рублей на 3 месяца. Спустя некоторое время в мобильном приложении банка мужчина обнаружил, что карта заблокирована и обратился к продавцу для получения доступа. Знакомый пообещал обратиться в банк, после чего перестал отвечать на звонки. Тогда заявитель нашел номер телефона держателя пластика, которой оказалась несовершеннолетней, и ей были не известны произведённые операции. После чего мужчина обратился в полицию.

Сотрудники полиции выехали по адресу проживания предполагаемого подозреваемого 2004 года рождения и доставили его в отдел для выяснения обстоятельств. В ходе допроса молодой человек полностью признал свою вину и пояснил, что взял банковскую карту во временное пользование у своей несовершеннолетней сестры, а позже узнал, что можно подзаработать, перепродавая банковские карты. С помощью сети Интернет нашел человека, как оказалось ранее знакомого, готового купить карту. После блокировки карты у злоумышленника возник преступный умысел похитить принадлежащие заявителю денежные средства, и он введя в заблуждение держателя карты, а именно несовершеннолетнюю сестру обратился в банк, где карту перевыпустили, однако сотрудник отказался выдавать деньги несовершеннолетнему без законных представителей. После чего проверив счет в банкомате молодой человек понял, что на счете находится крупная сумма денег и за несколько операций снял денежные средства с карты в размере 95 000 рублей. Впоследствии банк заблокировал карту и оставшуюся сумму в размере 6200 рублей злоумышленник успешно обналичил в кассе,  введя в заблуждение сестру и мать. Общая сумма похищенного составила 101 200 рублей. Деньги молодой человек потратил на собственные нужды.  

Следственным отделом МО МВД России «Похвистневский» возбуждено уголовное дело.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре стартовала Неделя креативного бизнеса.
19 апреля 2024  10:04
В Самаре стартовала Неделя креативного бизнеса
165
с 20 по 24 апреля 2024 года будет временно недоступен сайт Единого оператора «Объединенная транспортная карта»
18 апреля 2024  12:29
С 20 по 24 апреля 2024 года будет временно недоступен сайт Единого оператора «Объединенная транспортная карта»
609
В России расширили перечень жизненно важных лекарственных препаратов
18 апреля 2024  12:17
В России расширили перечень жизненно важных лекарственных препаратов
362
В Самарской области состоится ежегодная добровольческая акция «Весенняя Неделя Добра - 2024»
18 апреля 2024  10:04
В Самарской области состоится ежегодная добровольческая акция «Весенняя Неделя Добра - 2024»
343
В Самаре газовиков обязали пересмотреть цены на обслуживание оборудования
18 апреля 2024  09:42
В Самаре газовиков обязали пересмотреть цены на обслуживание оборудования
496
Весь список