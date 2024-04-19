У жителя Похвистневского района с карты украли более ста тысяч рублей.

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Общая сумма похищенного составила более ста тысяч рублей.

В дежурную часть МО МВД России Похвистневский поступило заявление от гражданина 1999 г.р., о том, что с банковской карты похитили денежные средства в размере 101 200 рублей.

Заявитель пояснил, что банковскую карту, оформленную на третье лицо он приобрел у знакомого за 5000 рублей на 3 месяца. Спустя некоторое время в мобильном приложении банка мужчина обнаружил, что карта заблокирована и обратился к продавцу для получения доступа. Знакомый пообещал обратиться в банк, после чего перестал отвечать на звонки. Тогда заявитель нашел номер телефона держателя пластика, которой оказалась несовершеннолетней, и ей были не известны произведённые операции. После чего мужчина обратился в полицию.

Сотрудники полиции выехали по адресу проживания предполагаемого подозреваемого 2004 года рождения и доставили его в отдел для выяснения обстоятельств. В ходе допроса молодой человек полностью признал свою вину и пояснил, что взял банковскую карту во временное пользование у своей несовершеннолетней сестры, а позже узнал, что можно подзаработать, перепродавая банковские карты. С помощью сети Интернет нашел человека, как оказалось ранее знакомого, готового купить карту. После блокировки карты у злоумышленника возник преступный умысел похитить принадлежащие заявителю денежные средства, и он введя в заблуждение держателя карты, а именно несовершеннолетнюю сестру обратился в банк, где карту перевыпустили, однако сотрудник отказался выдавать деньги несовершеннолетнему без законных представителей. После чего проверив счет в банкомате молодой человек понял, что на счете находится крупная сумма денег и за несколько операций снял денежные средства с карты в размере 95 000 рублей. Впоследствии банк заблокировал карту и оставшуюся сумму в размере 6200 рублей злоумышленник успешно обналичил в кассе, введя в заблуждение сестру и мать. Общая сумма похищенного составила 101 200 рублей. Деньги молодой человек потратил на собственные нужды.

Следственным отделом МО МВД России «Похвистневский» возбуждено уголовное дело.