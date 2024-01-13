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У уроженца Иркутска в Жигулевске похитили телефон на организованной им выставке

13 января 2024 10:37
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У уроженца Иркутска в Жигулевске похитили телефон на организованной им выставке

В дежурную часть О МВД России по г.Жигулёвску обратился житель Иркутска 1984 года рождения, который  сообщил, что находился со своей выставкой в торговом центре г.Жигулёвска, когда не было посетителей решил отлучиться на минутку и из-за невнимательности оставил на столе свой смартфон, вернувшись обнаружил пропажу телефона.  Заявитель, с учетом износа, оценил причиненный ему материальный ущерб в размере более 5000 рублей.

Прибыв по указанному адресу, сотрудники следственно-оперативной группы  установили и опросили возможных очевидцев, осмотрели место происшествия и прилегающую территорию,  изъяли записи с камер видеонаблюдения. Полицейские составили ориентировку с приметами предполагаемого злоумышленника и описанием похищенного имущества, которую довели до личного состава отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности.

Во время несения службы, находясь рядом с местом происшествия, полицейский водитель увидел и задержал мужчину, схожего по описанию с разыскиваемым и немедленно доложил в дежурную часть. Прибывшие на подмогу сотрудники органов внутренних дел в присутствии понятых обнаружили и изъяли у задержанного сотовый телефон, схожий по описанию с похищенным. 

Во время опроса ранее не судимый 30-летний местный житель пояснил сотрудникам полиции, что, проходя по торговому центру, увидел в одном из помещений на столе телефон и решил забрать его для личного пользования.

Отделом дознания О МВД России по г. Жигулёвску в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело.

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