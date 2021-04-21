У тольяттинца нашли 92 свертка с наркотиком

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В марте текущего года полицейским поступила оперативная информация о том, что 41-летний житель Тольятти причастен к незаконному обороту наркотиков. По версии правоохранителей мужчина собирался реализовывать наркотические средства через тайники.



Полицейские обнаружили в полиэтиленовом пакете у задержанного 27 свертков с порошкообразным веществом белого цвета.



По результатам проведённой в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области экспертизы установлено, что изъятое является наркотическим средством – N-метилэфедроном общей массой более 12 грамм. Ранее не судимый безработный подозреваемый в ходе опроса сообщил, что расфасовывал наркотики на мелкие партии и в дальнейшем распространял их посредством сети Интернет.



В ходе неотложных следственных действий и оперативных мероприятий обнаружены 8 тайников с наркотическими веществами, которые организовывались для дальнейшего сбыта. По месту жительства подозреваемого сотрудники полиции, в присутствии понятых, провели осмотр частного дома, в ходе которого в боковом кармане спортивной сумки, находящейся в одной из комнат, обнаружен и изъят полимерный пакет, внутри которого находились 65 свертков, с порошкообразным веществом белого цвета внутри каждого. Экспертиза, проведенная в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, показала, что изъятым порошком также является N-метилэфедрон. Суммарно из незаконного оборота изъято более 45 грамм синтетического наркотика.



Возбуждено уголовное дело, виновнику грозит лишение свободы на срок до 20 лет, сообщает облМВД.