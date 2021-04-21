Я нашел ошибку
Главные новости:
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью в Самарской области сохранится сильный ветер
23 апреля в 21.00 в Детской картинной галерее.
«По музею при свечах»: Александр Житков проведёт авторскую экскурсию по особняку Клодта 
В настоящее время в областной столице более 300 памятников и мемориальных досок.
В Самаре отмывают памятники
В Самаре заболели 98 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Регион стал одним из первых в стране, где начали заключать соцконтракты в целях поддержки людей, которым необходима помощь. 
В Самарской области заключено уже более 15 тысяч социальных контрактов
24 апреля школьники из городов Тольятти и Жигулевск отправятся в Самару на пригородном электропоезде.
На КбшЖД стартует новый этап познавательного проекта для школьников «Космический экспресс»
Все многоквартирные дома, имеющие техническую возможность, должны быть оборудованы общедомовыми приборами учёта холодного водоснабжения и других ресурсов. 
«РКС-Самара» приступили к установке общедомовых приборов учёта холодного водоснабжения
Сбер запустил второй страховой продукт по подписке
Сбер запустил второй страховой продукт по подписке
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.02
-0.23
EUR 91.75
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре откроется Театральный фестиваль людей с ограниченными возможностями «Созвездие»
В Самаре состоялся спецрейд «Тонировка»
На самарской набережной моют пешеходные дорожки
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Происшествия Криминал

У тольяттинца нашли 92 свертка с наркотиком

21 апреля 2021 13:14
99
У тольяттинца нашли 92 свертка с наркотиком

В марте текущего года полицейским поступила оперативная информация о том, что 41-летний житель Тольятти причастен к незаконному обороту наркотиков. По версии правоохранителей мужчина собирался реализовывать наркотические средства через тайники.

Полицейские обнаружили в полиэтиленовом пакете у задержанного 27 свертков с порошкообразным веществом белого цвета.

По результатам проведённой в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области экспертизы установлено, что изъятое является наркотическим средством – N-метилэфедроном общей массой более 12 грамм. Ранее не судимый безработный подозреваемый в ходе опроса сообщил, что расфасовывал наркотики на мелкие партии и в дальнейшем распространял их посредством сети Интернет.

В ходе неотложных следственных действий и оперативных мероприятий обнаружены 8 тайников с наркотическими веществами, которые организовывались для дальнейшего сбыта. По месту жительства подозреваемого сотрудники полиции, в присутствии понятых, провели осмотр частного дома, в ходе которого в боковом кармане спортивной сумки, находящейся в одной из комнат, обнаружен и изъят полимерный пакет, внутри которого находились 65 свертков, с порошкообразным веществом белого цвета внутри каждого. Экспертиза, проведенная в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, показала, что изъятым порошком также является N-метилэфедрон. Суммарно из незаконного оборота изъято более 45 грамм синтетического наркотика.

Возбуждено уголовное дело, виновнику грозит лишение свободы на срок до 20 лет, сообщает облМВД.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
21 апреля 2021  13:44
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
125
Самара-Арена рискует остаться с недоделками надолго
21 апреля 2021  13:36
«Самара-Арена» рискует остаться с недоделками надолго
Строительство
90
В Самаре расширят кольцо на Московском шоссе — Революционной
21 апреля 2021  12:00
В Самаре расширят кольцо на Московском шоссе — Революционной
Транспорт
143
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил о начале модернизации школьных столовых в этом году
21 апреля 2021  11:27
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил о начале модернизации школьных столовых в этом году
Образование
219
Дмитрий Азаров: Послание Президента является программным документом
21 апреля 2021  11:20
Дмитрий Азаров: "Послание Президента является программным документом"
Политика
152
Весь список