У тольяттинки нашли 8 свертков с наркотиком

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Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти получив информацию о причастности местной жительницы к противоправной деятельности, организовали засадные мероприятия, в ходе которых задержали ранее не судимую 37-летнюю злоумышленницу возле одного из многоквартирных домов на Цветном бульваре в Автозаводском районе.

В ходе личного досмотра задержанной в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли 8 свертков с порошкообразным веществом. Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в экспертно-криминалистический отдел городского Управления. Согласно заключению эксперта в свертках находилось наркотическое средство – N-метилэфедрон, общей массой свыше 3 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.

Задержанная пояснила полицейским, что приобрела наркотики через Интернет с целью дальнейшей продажи путем закладок на территории города.

Судом, по ходатайству органа следствия, подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Полицейские продолжают мероприятия по выявлению фактов противоправной деятельности злоумышленницы, а также каналы поступления наркотиков на территорию области и лиц, причастных к сбыту запрещенных веществ. Расследование продолжается.