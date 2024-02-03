У сызранца из квартиры были похищены ЖК-телевизор, ноутбук, роутер, кроссовки и зимняя куртка

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В дежурную часть отдела полиции по Юго-Западному району МУ МВД России «Сызранское» с заявлением о краже обратился местный житель 1982 года рождения. Мужчина сообщил, что из его квартиры, расположенной на улице Есенина, похищено имущество. Заявитель оценил причиненный материальный ущерб на сумму более 50 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что злоумышленник попал в квартиру, расположенную на первом этаже многоквартирного дома путем разбития окна, в ночное время, когда хозяин находился на работе. По возвращению с дежурства он обнаружил, что из квартиры пропал ЖК телевизор, ноутбук, роутер, кроссовки и зимняя куртка.

При опросе заявителя, оперативники выяснили, что один из знакомых мужчины, в ночь, когда была совершена кража, выяснял у потерпевшего в ходе интернет - переписки в мессенджере график его работы.

Мужчина 1998 года рождения признал свою вину полностью и сообщил полицейским, что совершил хищение чужого имущества, так как нуждался в деньгах. Телевизор он успел сбыть незнакомцу на улице, а остальные вещи упаковал и спрятал неподалеку от места совершения преступления.

Похищенное имущество частично возвращено законному владельцу. Расследование продолжается.