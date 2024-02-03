У сызранца из квартиры были похищены ЖК-телевизор, ноутбук, роутер, кроссовки и зимняя куртка

Я нашел ошибку
Главные новости:
В завершение акции сотрудники полиции вручили школьникам тематические памятки и светоотражающие аксессуары.
Сотрудники ГИБДД Самары организовали для школьников акцию «Заметь меня»
Сегодня известны две мошеннические легенды.
Выявлена новая схема обмана: мошенники предлагают обмен пятитысячных банкнот
Защита Валиевой готовит апелляцию на решение CAS в Верховный суд Швейцарии
Защита Валиевой готовит апелляцию на решение CAS в Верховный суд Швейцарии
Некоторое время назад спотсменка пострадала в конфликте, защищая подругу, которая, несмотря на особенности здоровья подрабатывает в такси.
Губернатор обсудил с паралимпийкой Милой Слепышевой вопрос вызова экстренный служб людьми с нарушениями слуха
Одна из них сильно надышалась дымом, ее огнеборцы ведомства привели в чувства.
Тольяттинские огнеборцы спасли из горящей квартиры двух кошек
Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области ожидается усиление ветра, метель, на дорогах снежные заносы
Кадеты узнали, что грамотное использование сил и средств ГДЗС на пожаре – это залог успешно проводимых операций по спасению пострадавших из непригодной для дыхания среды.
Юные тольяттинские кадеты узнали, что такое ГДЗС и как применять СИЗОД
Самарскую область накроет магнитная буря
Самарскую область накроет магнитная буря
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.66
0.43
EUR 98.64
1.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Более ста двадцати пилотов будут покорять первую «Жигулёвскую милю» на фестивале скорости на льду
В Тольятти стартовал  Чемпионат России по сноукайтингу
В Тольятти, 3-4 февраля, на «ВьюгаФесте» встретятся четыре стихии
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

У сызранца из квартиры были похищены ЖК-телевизор, ноутбук, роутер, кроссовки и зимняя куртка

3 февраля 2024 11:23
277
У сызранца из квартиры были похищены ЖК-телевизор, ноутбук, роутер, кроссовки и зимняя куртка

В дежурную часть отдела полиции по Юго-Западному району МУ МВД России «Сызранское» с заявлением о краже обратился местный житель 1982 года рождения.  Мужчина сообщил, что из его квартиры, расположенной на улице Есенина, похищено имущество. Заявитель оценил причиненный материальный ущерб на сумму более 50 тысяч рублей.

 Полицейские выяснили, что злоумышленник попал в квартиру, расположенную на первом этаже многоквартирного дома путем разбития окна, в ночное время, когда хозяин находился на работе. По возвращению с дежурства он обнаружил, что из квартиры пропал ЖК телевизор, ноутбук, роутер, кроссовки и зимняя куртка.

При опросе заявителя, оперативники выяснили, что один из знакомых мужчины, в ночь, когда была совершена кража, выяснял у потерпевшего в ходе интернет - переписки в мессенджере график его работы.

Мужчина 1998 года рождения признал свою вину полностью и сообщил полицейским, что совершил хищение чужого имущества, так как нуждался в деньгах. Телевизор он успел сбыть незнакомцу на улице, а остальные вещи упаковал и спрятал неподалеку от места совершения преступления. 

Похищенное имущество частично возвращено законному владельцу. Расследование продолжается.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре прошло обсуждение по вопросу перезахоронения останков Григория Аксакова
3 февраля 2024  13:07
В Самаре прошло обсуждение по вопросу перезахоронения останков Григория Аксакова
239
в Самаре: за сутки вывезено более 10 тысяч тонн снега
2 февраля 2024  13:42
В Самаре за сутки вывезено более 10 тысяч тонн снега
782
Самарцам разъяснили ситуацию с газовыми квитанциями
1 февраля 2024  13:51
Самарцам разъяснили ситуацию с газовыми квитанциями
2304
В Самарской области пройдут единые дни диспансеризации
1 февраля 2024  11:14
В Самарской области пройдут единые дни диспансеризации
548
В 2024 году для самарских детей-сирот закупят 604 новые квартиры. 
31 января 2024  19:57
В Самаре в 2024 году из аварийного жилья планируют переселить более 4 тысяч человек 
1173
Весь список