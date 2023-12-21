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У самарской пенсионерки мошенники забрали последние деньги якобы для проверки подлинности купюр

21 декабря 2023 12:39
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У самарской пенсионерки мошенники забрали последние деньги якобы для проверки подлинности купюр

На телефон жительницы Самары 1941 года рождения позвонил неизвестный, и представившись сотрудником правоохранительных органов, заверил пенсионерку в необходимости в срочном порядке проверить подлинность имеющихся у нее в данный момент купюр.

Взволнованная женщина рассказала незнакомцу, что не так давно начала копить сбережения и согласилась провести процедуру проверки на дому. По указанному самарчанкой адресу приехал незнакомый ей мужчина, которому пенсионерка вынесла все свои сбережения – 84 тысячи рублей. Получив денежные средства, неизвестный скрылся.  Потерпевшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции предупреждают: игнорируйте любые предложения по обмену или проверки подлинности денег, не передавайте денежные средства незнакомцам, а также не устанавливайте приложения и не переходите по предложенным ссылкам.

Теги: Мошенники

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