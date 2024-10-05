У самарца из дачного домика изъяли 4 пакета с наркотиком

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Сотрудникам полиции поступила оперативная информация о том, что житель Самары 1989 года рождения может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств.

Оперуполномоченные в ходе оперативно-разыскных мероприятий, задержали мужчину на одной из улиц города Самара, где в присутствие понятых обнаружили и изъяли у него небольшой сверток с порошкообразным веществом. После чего жителя губернии доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Также из дачного домика, расположенного в одном из близлежащих сел, где мужчина временно проживал, сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков обнаружили и изъяли 4 полиэтиленовых свертка, с веществом в виде порошка и крупинок бежевого цвета, упаковочный материал, электронные весы, предназначенные для фасовки наркотических средств.

Установлено, что запрещенное вещество самарец хранил с целью последующего сбыта, но не смог довести свой преступный умысел до конца, так как был задержан сотрудниками полиции.

Изъятое направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Экспертом установлено, что вещество, находящееся в свертках, является синтетическим наркотиком - мефедрон, общей массой 1, 453 грамма, что законодатель относит к особо крупному размеру.

Полицейские продолжают работу по установлению причастности местного жителя к аналогичным преступлениям, а также проверяют каналы поставки запрещенных веществ в Самарскую область. Расследование уголовного дела продолжается.