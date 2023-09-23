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У пожилой тольяттинки украли 300 тысяч, заменив деньги билетами банка приколов

23 сентября 2023 11:30
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У пожилой тольяттинки украли 300 тысяч, заменив деньги билетами банка приколов

В дежурную часть отдела полиции по Комсомольскому району У МВД России  по г. Тольятти обратилась  местная  жительница 1946 года рождения и сообщила, что из её  квартиры похищены деньги в сумме  более 300 000 р.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия и не обнаружили следов взлома. Полицейские опросили потерпевшую, провели поквартирный обход. Оперативники выяснили, что накануне женщине, понадобились деньги, которые она хранила в шкафу, в постельном белье. Когда она достала купюры, то обнаружила подмену денежных средств билетами «банка приколов».

Сотрудники уголовного розыска опросив потерпевшую выяснили, что запасные ключи от квартиры потерпевшей были у ее родственницы, которая проживает вместе с сожителем.

По имеющимся у сотрудников уголовного розыска данным, мужчина нигде не работал, и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.  Полицейские установили его местонахождение, задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства.

В ходе опроса подозреваемый признался в содеянном и рассказал полицейским, что когда сожительницы не было дома, взял ключи от квартиры пенсионерки, и похитил деньги из шкафа. Что бы пропажа не сразу была обнаружена, злоумышленник заменил их на билеты «банка приколов». Деньги злоумышленник потратил на свои нужды.

Следственным  отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района СУ УМВД России по г. Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище). Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

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