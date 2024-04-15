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У пассажира автомобиля в Нефтегорске обнаружили и изъяли свыше 100 граммов наркотиков

15 апреля 2024 11:32
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У пассажира автомобиля в Нефтегорске обнаружили и изъяли свыше 100 граммов наркотиков

В начале апреля текущего года во время проведения областной операции «Профилактика» на 94 км а/д «Подъезд к городу Оренбург от М-5 «Урал»» сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки документов автомобиль Kio Rio, под управлением жителя Самары 1983 года рождения.

Во время проведения административной процедуры полицейские обратили внимание на пассажира, который заметно нервничал и не охотно отвечал на вопросы. Госавтоинспекторы выявили у него признаки наркотического опьянения, и, предполагая, что он может быть причастен к незаконному обороту наркотиков, передали информацию о задержании в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа.

В ходе проведения личного досмотра в присутствии понятых в сумке пассажира - жителя Самары 1986 года рождения, сотрудники территориального органа внутренних дел обнаружили и изъяли 88 свертков с различными порошкообразными веществами. 

Задержанного полицейские направили на медицинское освидетельствование. В настоящее время биоматериал находится на исследовании, по результатам которого оперуполномоченными отдела по контролю за оборотом наркотиков будет принято процессуальное решение.

Изъятые вещества оперуполномоченные направили в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Исследование показало, что они являются наркотическими средствами синтетического происхождения, общей массой свыше 100 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.

В ходе опроса ранее не судимый  мужчина  пояснил, что приобрел наркотики через сеть Интернет с целью дальнейшей реализации путем «тайников-закладок» на территории Самарской области. 

Расследование продолжается.

Теги: Стоп Наркотик

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