У молодой тольяттинки изъяли биткоины и наркотики

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В июле текущего года в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Жигулевску задержана 22-летняя жительница Тольятти, подозреваемая в сбыте наркотических веществ, совершенном в крупном размере. Всего полицейскими у ранее не судимой злоумышленницы и из тайников-закладок на территории региона изъято свыше 73 граммов синтетического наркотика.

Как следует из материалов уголовного дела, фигурантка также совершила ряд последовательных финансовых операций с имуществом в виде криптовалюты, поступившим ей от систематических сбытов наркотических средств. Обменивая биткоины на денежные средства, злоумышленница получила более 250 тысяч рублей, в дальнейшем распорядившись ими по своему усмотрению.

Следственным отделом О МВД России по г. Жигулевску фигурантке предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.174.1 УК РФ, ч.3,4 ст.228.1 УК РФ.

Благодаря слаженной работе следствия, оперативных подразделений и экспертов, 35 уголовных дел объединены в одно производство, расследованы и с утвержденным обвинительным заключением в отношении жительницы г.Тольятти направлены в суд для рассмотрения по существу. На время предварительного расследования подозреваемой избиралась мера пресечения в виде запрета определенных действий.