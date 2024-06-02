У самарчанки из дачного дома пропали три телевизора и алкоголь

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В ОМВД России по Красноярскому району обратилась 47-летняя жительница Самары, которая сообщила о возможном проникновении неизвестного в её дачный дом путем разбития оконного стекла.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции вместе с потерпевшей осмотрели дачный домик. Женщина обнаружила, что пропали три телевизора и алкоголь. Материальный ущерб она оценила в размере свыше 60 000 рублей.

Сотрудники полиции установили и опросили возможных очевидцев произошедшего, провели подворовой обход, проверили места возможного сбыта похищенного и лиц, ранее судимых за аналогичные преступления.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в одном из комиссионных магазинов обнаружили и изъяли имущество, схожее по описанию с похищенным и залоговые документы на имя 35-летнего жителя с. Красный Яр. Полицейские установили возможное место нахождение ранее судимого мужчины, задержали и доставили его в территориальное отделение внутренних дел, для дальнейшего разбирательства. Задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил полицейским, что полученные в ломбарде денежные средства потратил на собственные нужды.

Следственным отделением ОМВД России по Красноярскому району в отношении злоумышленника возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Расследование продолжается.