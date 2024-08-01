У 24-летней сызранки обнаружили пачку сигарет, в которой был героин

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Сотрудникам полиции поступила оперативная информация о том, что жительница Сызрани 2000 года рождения может быть причастна к незаконному обороту наркотиков.

В ходе проверки полученных сведений предполагаемую злоумышленницу задержали в районе улицы Акифьева в Сызрани. В присутствии понятых при проведении личного досмотра в кармане брюк 24-летней сызранки полицейские обнаружили и изъяли пачку сигарет, в которой находилось три небольших свертка с веществом внутри. Позже при обследовании территории, примерно в четырех метрах от места задержания девушки, она указала полицейским на клумбу в виде покрышки автомобильного колеса куда, с целю последующего сбыта, положила сверток с наркотическим средством.

Экспертом установлено, что вещество является наркотическим средством - деацетилморфином (героином), общей массой более грамма, что законодатель относит к значительному размеру.

Ранее неоднократно судимая за имущественные преступления местная жительница пояснила оперуполномоченным, что наркотик она приобрела через интернет-магазин в одном из мессенджеров для дальнейшего сбыта путем организации тайников-закладок на территории города.

Следственным Управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении задержанной возбуждено уголовное дело.