Трое жителей Жигулевска украли 265 пачек мороженого

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Приговором Жигулевского городского суда осуждены трое местных жителей, двое из которых – 21 и 23 лет, ранее неоднократно судимые, и ранее не судимый 36-летний за совершение двух преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в хранилище).

Судом установлено, что в мае 2021 года в ночное время молодые люди похитили из двух морозильных камер, расположенных у торговых павильонов, 265 пачек мороженого, стоимостью более 9 тыс. руб.

Суд с учетом мнения прокурора назначил подсудимым, двое из которых имели отягчающее вину обстоятельство – рецидив преступлений, наказание в виде лишения свободы на срок от 1 года 6 месяцев до 2 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Ранее не судимому инвалиду наказание суд назначил в виде штрафа в размере 7 тыс. руб. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших.

Приговор в законную силу не вступил.

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