В Самаре оглашен приговор по делу о поджоге военного вертолета
Инспекторы ГИМС продолжают следить за водоёмами и предупреждают отдыхающих о рисках
В Самарской области на трассе насмерть сбили корову
Полицейские и общественники Самарской области провели антинаркотическую встречу с молодежью
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
Госпошлина за получение водительского удостоверения вырастет до 4 тысяч рублей с 1 сентября.
Трое жителей Самарской области сговорились и украли телевизор
Новокуйбышевец полгода разводил дома коноплю
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Трое жителей Самарской области сговорились и украли телевизор из частного дома

16 августа 2025 11:41
125
Трое жителей Самарской области сговорились и украли телевизор

В полицию за помощью обратился 45-летний житель городского округа Кинель, который сообщил о краже имущества из его частного дома. Заявитель сообщил полицейским, что некоторое время отсутствовал дома, а по возвращении обнаружил, что у него похищены плазменный телевизор и аудиосистема общей стоимостью свыше 20 тысяч рублей.

Во время осмотра эксперт обнаружил и изъял следы обуви и фрагменты папиллярного узора ладони и пальца, которые следователь впоследствии направил на экспертизу.

Полицейские предположили, что к хищению возможно причастны жители Самарской области: 35-летний ранее судимый за незаконный оборот наркотиков и грубое нарушение ПДД РФ, 27-летний ранее судимый за грабеж и кражу – безработные соседи потерпевшего и их 39-летний приятель из поселка Стройкерамика, работающий слесарем.

В течение дежурных суток сотрудники уголовного розыска установили возможные места нахождения и маршруты передвижения мужчин, организовали мероприятия по задержанию и доставили предполагаемых злоумышленников в территориальный отдел полиции.

В ходе опроса задержанные признали вину в совершении противоправного деяния и подробно объяснили обстоятельства совершения хищения. Об отсутствии дома потерпевшего знал один из злоумышленников, который знаком с ним, но приятельских отношений не поддерживал. Договорившись между собой, мужчины проникли на придомовую территорию, а затем, выдавив окно, внутрь помещения.  Похищенную аппаратуру продали, деньги потратили на собственные нужды.

Следственным отделением МО МВД России «Кинельский» по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража» в отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

В настоящее время расследование продолжается, судом по ходатайству органа следствия подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

 

