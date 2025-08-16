Трое жителей Самарской области сговорились и украли телевизор из частного дома

125

В полицию за помощью обратился 45-летний житель городского округа Кинель, который сообщил о краже имущества из его частного дома. Заявитель сообщил полицейским, что некоторое время отсутствовал дома, а по возвращении обнаружил, что у него похищены плазменный телевизор и аудиосистема общей стоимостью свыше 20 тысяч рублей.

Во время осмотра эксперт обнаружил и изъял следы обуви и фрагменты папиллярного узора ладони и пальца, которые следователь впоследствии направил на экспертизу.

Полицейские предположили, что к хищению возможно причастны жители Самарской области: 35-летний ранее судимый за незаконный оборот наркотиков и грубое нарушение ПДД РФ, 27-летний ранее судимый за грабеж и кражу – безработные соседи потерпевшего и их 39-летний приятель из поселка Стройкерамика, работающий слесарем.

В течение дежурных суток сотрудники уголовного розыска установили возможные места нахождения и маршруты передвижения мужчин, организовали мероприятия по задержанию и доставили предполагаемых злоумышленников в территориальный отдел полиции.

В ходе опроса задержанные признали вину в совершении противоправного деяния и подробно объяснили обстоятельства совершения хищения. Об отсутствии дома потерпевшего знал один из злоумышленников, который знаком с ним, но приятельских отношений не поддерживал. Договорившись между собой, мужчины проникли на придомовую территорию, а затем, выдавив окно, внутрь помещения. Похищенную аппаратуру продали, деньги потратили на собственные нужды.

Следственным отделением МО МВД России «Кинельский» по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража» в отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

В настоящее время расследование продолжается, судом по ходатайству органа следствия подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.