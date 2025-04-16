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Транспортной полицией завершено уголовное дело о торговле безакцизными сигаретами на станции Сызрань

16 апреля 2025 16:04
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Транспортной полицией завершено уголовное дело о торговле безакцизными сигаретами на станции Сызрань
В Самарской области отделом дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте окончено расследование уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
 
Обвинение в незаконном обороте немаркированной табачной продукции предъявлено 48-летнему жителю города Сызрани, чья
противоправная деятельность была пресечена транспортными полицейскими в ноябре прошлого года.
 
Тогда в одном из магазинов, расположенных на привокзальной площади станции Сызрань-1, стражи правопорядка изъяли около 4 тысяч
пачек сигарет различных наименований без акцизов. Их стоимость, согласно проведённым исследованиям, составляет более 510 000 рублей.
 
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. На период расследования фигуранту избиралась
мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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