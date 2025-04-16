Транспортной полицией завершено уголовное дело о торговле безакцизными сигаретами на станции Сызрань

56

В Самарской области отделом дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте окончено расследование уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Обвинение в незаконном обороте немаркированной табачной продукции предъявлено 48-летнему жителю города Сызрани, чья

противоправная деятельность была пресечена транспортными полицейскими в ноябре прошлого года.

Тогда в одном из магазинов, расположенных на привокзальной площади станции Сызрань-1, стражи правопорядка изъяли около 4 тысяч

пачек сигарет различных наименований без акцизов. Их стоимость, согласно проведённым исследованиям, составляет более 510 000 рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. На период расследования фигуранту избиралась

мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.