Тольяттинца заметили дачники, когда он искал наркотики

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В октябре текущего года полицейским от сотрудников частного охранного предприятия поступила информация, что в Ставропольском районе по одному из дачных массивов ходит мужчина, вызывающий подозрение внешним видом и поведением: заглядывает под камни, лавочки, раскидывает листву, при появлении дачников прячется. Оперативный дежурный ориентировал на задержание ближайшие автопатрули.

Сотрудники Госавтоинспекции, первыми прибыв по указанному адресу, задержали ранее судимого за незаконный оборот запрещенных веществ 50-летнего жителя Тольятти и при проведении личного досмотра в присутствии понятых обнаружили и изъяли из его одежды сверток с порошкообразным веществом синтетического происхождения.

Задержанного госавтоинспекторы передали сотрудникам следственно-оперативной группы для дальнейшего разбирательства и вернулись на маршрут патрулирования.

Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в Экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по г. Тольятти, по результатам которого установлено, что представленное на экспертизу вещество является наркотическим – метадон, в значительном размере.

Допрошенный в качестве подозреваемого в преступлении, предусмотренном ч.1 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, в значительном размере) мужчина пояснил, что приобрел наркотики через сеть Интернет для собственного употребления, без цели сбыта. Данная версия в настоящий момент тщательно проверяется полицейскими.

Отделом дознания О МВД России по Ставропольскому району продолжается расследование уголовного дела. Сотрудники полиции устанавливают канал поставки запрещенного вещества на территорию области.