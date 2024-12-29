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Тольяттинские ППСники задержали вора

29 декабря 2024 10:43
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Тольяттинские ППСники задержали вора

35-летний ранее судимый житель Приморского края, увидев куртку в салоне автомобиля, разбил стекло и похитил верхнюю одежду и деньги, на общую сумму более 4 000 рублей.

В дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району У МВД России по городу Тольятти за помощью обратился местный житель 1995 года рождения. Мужчина рассказал полицейским, что из его автомобиля марки Газель, припаркованного около дома на Ленинском проспекте, пропала куртка и денежные средства.

Полицейские, прибывшие по указанному в сообщении адресу, осмотрели место происшествия, изъяли и просмотрели записи с камер наружного видеонаблюдения, на которые попали действия злоумышленника.

Эксперт-криминалист обнаружил и изъял следы пальцев рук, пригодные для идентификации. При проверке по автоматизированным базам данных криминалисты установили идентичность изъятых следов с ранее внесенными данными лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности.

Сотрудники уголовного розыска составили ориентировку с приметами предполагаемого злоумышленника и распространили среди личного состава полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

Экипаж патрульно-постовой службы полиции, который получил данные и описание подозреваемого, находясь на маршруте патрулирования, недалеко от места происшествия, обратил внимание на мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. Полицейские установили личность, задержали и доставили мужчину в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса ранее судимый житель Приморского края 1989 года рождения сознался в совершении кражи и пояснил, что увидел в салоне чужого автомобиля куртку и решил похитить. В транспортное средство он проник путем разбития водительского стекла.   По словам мужчины, похищенную куртку он потерял, а денежные средства, в размере более 1 000 рублей, потратил на личные нужды.

Отделом дознания отдела полиции по Автозаводскому району У МВД России по городу Тольятти в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

 

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