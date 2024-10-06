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Тольяттинская предпринимательница отдала мошенникам 1,6 млн рублей

6 октября 2024 12:01
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Тольяттинская предпринимательница отдала мошенникам 1,6 млн рублей

Тольяттинке – индивидуальному предпринимателю 1983 г.р. посредством мессенджера поступило предложение. Неизвестные, представившись консультантами одной крупной интернет-биржи, сообщили, что женщина попадает под льготное обучение ведению финансовых операций и такой шанс дается не каждому. Также существует «уникальная» возможность провести пробный курс инвестирования небольших денежных сумм под патронажем работников биржи, чтобы понять возможности данной подроботки. Бизнесвумен поверила аферистам и сначала перевела небольшую сумму и получила доход. Впоследствии, поверив мошенникам, она частями перевела  в общей сложности более 1 600 000 р. после чего неизвестные перестали выходить на связь. Потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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