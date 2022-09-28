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Тольяттинка взяла кредит на 2,2 млн для мошенника

28 сентября 2022 10:20
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Тольяттинка взяла кредит на 2 млн для мошенника

Будьте бдительны! Сотрудники безопасности банка не будут просить вас об оформлении кредита.

Так, жительнице Тольятти 1971 года рождения, работающей упаковщицей медицинских изделий, позвонил неизвестный и представился сотрудником одного из банков.  Незнакомец пояснил, что на имя женщины мошенники пытаются оформить кредит. Для того, чтобы этого избежать, нужно самой обратиться в банк за кредитом и получив деньги, перечислить их на безопасный счет. Доверившись, жительница Тольятти сделала все, как говорил собеседник и перевела на указанный им счет 2 миллиона 200 тысяч рублей. После того, как лжесотрудник банка перестал отвечать, женщина обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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