Тольяттинка взяла кредит на 2,2 млн для мошенника

183

Будьте бдительны! Сотрудники безопасности банка не будут просить вас об оформлении кредита.

Так, жительнице Тольятти 1971 года рождения, работающей упаковщицей медицинских изделий, позвонил неизвестный и представился сотрудником одного из банков. Незнакомец пояснил, что на имя женщины мошенники пытаются оформить кредит. Для того, чтобы этого избежать, нужно самой обратиться в банк за кредитом и получив деньги, перечислить их на безопасный счет. Доверившись, жительница Тольятти сделала все, как говорил собеседник и перевела на указанный им счет 2 миллиона 200 тысяч рублей. После того, как лжесотрудник банка перестал отвечать, женщина обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.