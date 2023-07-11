Тольяттинка воткнула нож в мужа, защищаясь от оскорблений

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В начале июля текущего года в отдел полиции в Тольятти поступило сообщение от жителя дома, расположенного на бульваре Ленина. Мужчина сообщил, что во время застолья между его гостями произошел конфликт, в ходе которого одному из мужчин нанесены телесные повреждения кухонным ножом.

Для выяснения обстоятельств случившегося на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Прибывшие на место происшествия полицейские оказали раненому доврачебную помощь, вызвали медиков, опросили мужчину, хозяина квартиры и его гостей.

Пострадавший пояснил полицейским, что ранение причинила, находящаяся в квартире, его гражданская жена. Ранее не судимую 43-летнюю женщину сотрудники полиции доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

При опросе местная жительница вину в содеянном противоправном деянии признала и пояснила, что конфликт с сожителем произошел на бытовой почве в ходе распития спиртных напитков, мужчина неоднократно оскорблял ее, поэтому не сдержав эмоций, она ударила его ножом в грудь.

В ходе осмотра места происшествия в квартире специалист экспертно-криминалистического отдела Управления МВД России по г. Тольятти обнаружил и изъял нож со следами бурого цвета, похожими на кровь, одежду потерпевшего и иные предметы, имеющие отношение к происшествию. Впоследствии следователем они приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.