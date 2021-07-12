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Тольяттинка пожалела незнакомца, а тот украл у нее сумку

12 июля 2021 11:51
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Тольяттинка пожалела незнакомца, а тот украл у нее сумку

Во дворе многоквартирного дома, расположенного на улице Железнодорожной, у 58-летней жительницы Комсомольского района Тольятти отобрали сумку.

 Находящиеся неподалёку от места происшествия сотрудники уголовного розыска в течение нескольких минут прибыли по указанному адресу и приступили к опросу очевидцев. Выяснилось, что потерпевшая сидела на лавке во дворе своего дома. В этот момент к ней подошел неизвестный, который рассказал, что он из Самары и ему не хватает денег на обратную дорогу. Женщина поверила собеседнику и протянула ему деньги на билет, но злоумышленник выхватил её сумку и побежал в сторону железнодорожных путей. Крики женщины услышал прохожий, он и вызвал полицейских.

Сотрудники уголовного розыска направились вслед за подозреваемым. Вскоре оперативники увидели мужчину с женской сумкой, подходящего под описание злоумышленника, и задержали его.  Им оказался ранее судимый за кражу, неправомерное завладение автомобилем, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью безработный житель областной столицы. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что потратил все свои деньги. Таким образом, совершив грабёж, он решил поправить своё материальное положение.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Похищенное имущество изъято и возвращено владелице.

Теги: кража уголовное дело

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