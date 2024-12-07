Тольяттинка потеряла карту, а позже с её счета списали свыше 10 000 рублей за покупки, которые она не совершала

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В полицию Тольятти Тольятти обратилась местная жительница 1993 года рождения с заявлением о краже денежных средств. Женщина пояснила, что обнаружила пропажу банковской карты, а позже с её счета списали свыше 10 000 рублей за покупки, которые она не совершала.



Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту потерпевшей и установили, что её картой расплачивались в нескольких магазинах Автозаводского района. Полицейские опросили персонал торговых точек, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах и поблизости от них, на которые попали действия предполагаемого злоумышленника.



В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили места возможного нахождения подозреваемого, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.



Во время опроса безработный местный житель 1972 года рождения пояснил, что нашел карту на улице и решил попробовать расплатиться ей в ближайшем магазине. После удачного списания чужих денег, мужчина продолжил оплачивать еду и алкоголь в других торговых точках.