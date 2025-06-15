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Тольяттинка отдала неизвестному мужчине 11 800 рублей за "помощь" в решении жизненных трудностей

15 июня 2025 11:41
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Тольяттинка отдала неизвестному мужчине 11 800 рублей за "помощь" в решении жизненных трудностей

Очередной жертвой интернет-мошенников стала жительница Тольятти 1984 года рождения. Женщина отдала неизвестному мужчине 11 800 рублей за "помощь" в решении жизненных трудностей. Он сообщил ей, что увидел у нее некий смертельный узел, после чего потерпевшая несколько раз переводила на указанный им счет деньги якобы на магические услуги, обряды и материалы для них. 

Женщина осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась к полицейским лишь после того, как "ясновидящий" удалил все свои сообщения. 

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции предостерегают граждан от действий дистанционных мошенников, представляющихся специалистами с якобы магическими способностями. Злоумышленники обещают «снять порчу», «вернуть здоровье» или «избавить от зависимостей», однако их цель — завладеть вашими деньгами.

Теги: Мошенники

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