Тольяттинка оставила на лавке сумку и тут же ее лишилась

Рано утром в дежурную часть отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по г. Тольятти за помощью обратилась 23-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что у нее пропала сумка с денежными средствами и ювелирным изделием, которую она случайно оставила на лавке возле подъезда, помогая мужу относить вещи из автомобиля в квартиру.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия и прилегающую территорию, провели поквартирный обход близстоящих домов, установили и опросили возможных очевидцев произошедшего.

Через несколько часов в ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченным поступила информация, что к совершению хищения возможно причастен ранее не судимый местный житель 1972 года рождения. Полицейские установили места его возможного нахождения, задержали и доставили в территориальное отделение внутренних дел для выяснения обстоятельств произошедшего.

Задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и выразил готовность сотрудничать со следствием. Злоумышленник пояснил оперуполномоченным, что увидел «бесхозную» сумку и, не попытавшись найти собственника, присвоил ее себе. Денежные средства потратил на собственные нужды, а золотое кольцо решил оставить на «черный день» и закопал во дворе.

В настоящее время отделом по расследованию преступлений совершенных на территории Комсомольского района Следственного Управления У МВД России по г. Тольятти, в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Похищенное кольцо полицейскими изъято в указанном подозреваемым месте и возвращено законной владелице. Расследование продолжается.