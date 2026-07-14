Тольяттинка оставила на лавке сумку и тут же ее лишилась

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области принято решение о продлении ограничений на продажу топлива
В Самарской области принято решение о продлении ограничений на продажу топлива
В Волжском районе стартовала укладка верхнего слоя асфальта на ключевом подъезде к селу
В Волжском районе стартовала укладка верхнего слоя асфальта на ключевом подъезде к селу
Молодежь и работодателей Самарской области приглашают на Летнюю конференцию проекта «Профразвитие»
Молодежь и работодателей Самарской области приглашают на Летнюю конференцию проекта «Профразвитие»
Больше миллиона голосов собрано на Госуслугах за Культурную столицу 2028 года
Больше миллиона голосов собрано на Госуслугах за Культурную столицу 2028 года
Самарские семена-космонавты после полета на "Бион-М" №2 благополучно дали всходы на Земле
Самарские семена-космонавты после полета на "Бион-М" №2 благополучно дали всходы на Земле
Самарец решил провести апгрейд своего автомобиля и установил на переднюю часть мигалки
Самарец решил провести апгрейд своего автомобиля и установил на переднюю часть мигалки
Уволиться вслед за своим начальником готовы 16% самарцев
Уволиться вслед за своим начальником готовы 16% самарцев
29 тысяч самарцев в частном секторе должны за воду 56 млн рублей
29 тысяч самарцев в частном секторе должны за воду 56 млн рублей
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.62
-0.04
EUR 87.58
-0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
"Самара в движении" приглашает жителей на летние тренировки
В Самаре железнодорожные экоактивисты присоединились к проекту «ЭКОслед 2:0»
С 11 по 13 сентября Новокуйбышевск станет центром притяжения для тех, кто живёт танцем
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинка оставила на лавке сумку и тут же ее лишилась

159
Тольяттинка оставила на лавке сумку и тут же ее лишилась

Рано утром в дежурную часть отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по г. Тольятти за помощью обратилась 23-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что у нее пропала сумка с денежными средствами и ювелирным изделием, которую она случайно оставила на лавке возле подъезда, помогая мужу относить вещи из автомобиля в квартиру.  

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия и прилегающую территорию, провели поквартирный обход близстоящих домов, установили и опросили возможных очевидцев произошедшего.

Через несколько часов в ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченным поступила информация, что к совершению хищения возможно причастен ранее не судимый местный житель 1972 года рождения. Полицейские установили места его возможного нахождения, задержали и доставили в территориальное отделение внутренних дел для выяснения обстоятельств произошедшего.

Задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и выразил готовность сотрудничать со следствием. Злоумышленник пояснил оперуполномоченным, что увидел «бесхозную» сумку и, не попытавшись найти собственника, присвоил ее себе. Денежные средства потратил на собственные нужды, а золотое кольцо решил оставить на «черный день» и закопал во дворе.

В настоящее время отделом по расследованию преступлений совершенных на территории Комсомольского района Следственного Управления У МВД России по г. Тольятти, в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Похищенное кольцо полицейскими изъято в указанном подозреваемым месте и возвращено законной владелице. Расследование продолжается.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Волга в Самарской области прогрелась до +25,5 градусов
13 июля 2026  11:59
Волга в Самарской области прогрелась до +25,5 градусов
554
Движение транспортных средств по участку улицы Полевой в Самаре временно ограничат
12 июля 2026  13:31
Движение транспортных средств по участку улицы Полевой в Самаре временно ограничат
917
В Самарской области отменили ограничения на продажу топлива.
12 июля 2026  12:52
В Самарской области отменили ограничения на продажу топлива
3306
В Самарской области создали горячую линию для помощи пострадавшим от атаки БПЛА
12 июля 2026  12:13
В Самарской области создали горячую линию для помощи пострадавшим от атаки БПЛА
1087
мужчина погиб при атаке дронов ВСУ на Самарскую область
12 июля 2026  11:58
Мужчина погиб при атаке дронов ВСУ на Самарскую область
982
Весь список