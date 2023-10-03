Тольяттинка обокрала магазин, где работала администратором

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Как пояснила 20-летняя жительница Тольятти, деньги были ей нужны для оплаты кредита.

В начале сентября текущего года в дежурную часть отдела полиции Автозаводского района города Тольятти с заявлением обратился директор одной из торговых организаций. Мужчина сообщил полицейским, что в ходе проведения ревизии в магазине, была обнаружена недостача в размере более 13 тысяч рублей.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили, что к хищению может быть причастна 20-летняя местная жительница, работающая администратором в данной торговой точке. Сотрудники уголовного розыска задержали ее по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По версии дознания, администратор магазина, являясь материально-ответственным лицом, воспользовалась своим служебным положением и похитила денежные средства, хранящиеся в кассе.

В ходе опроса женщина признала вину, раскаялась и пояснила, что взяла из кассы свыше 13 000 рублей чтобы оплатить кредит, в дальнейшем планируя вернуть денежные средства, но не успела.

Отделом дознания отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти в отношении ранее не судимой местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до четырех месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет.