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Тольяттинка не дождалась денег в банкомате и лишилась 140 тысяч рублей

18 апреля 2024 09:32
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Тольяттинка не дождалась денег в банкомате и лишилась 140 тысяч рублей

В полицию Тольятти обратилась  местная  жительница, которая  сообщила о списании с её расчетного счета денежных средств. Сумма причиненного заявителю  ущерба составила свыше 140 тысяч рублей.

Как пояснила потерпевшая, она хотела снять через автомат в торговом центре денежные средства, но не дождалась окончания операции и ушла. Через некоторое время ей пришло оповещение, что деньги списаны со счета и выданы через банкомат.

Сотрудники органов внутренних дел установили и опросили очевидцев, осмотрели место происшествия, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован мужчина, который забрал денежные средства.

Оперуполномоченные уголовного розыска, используя скриншот с видеозаписи, составили и довели до личного состава городского отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности ориентировку с  приметами предполагаемого  злоумышленника.

По признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ «Кража», отделом по расследованию преступлений совершенных на территории  Автозаводского   района  СУ  Управления МВД России по городу Тольятти возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают мероприятия по розыску подозреваемого и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Приметы   подозреваемого: мужчина славянской внешности, на вид 35-40 лет, худощавого телосложения, стрижка короткая, волосы темные, рост 170-175см.

Был одет: куртка  черно - красного цвета, брюки черного цвета, сапоги черного цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности  или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам:  8-(8482)-93-45-45,  8-(8482)-93-61-62, 89277797383 или 102.

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