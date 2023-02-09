Тольяттинка из-за мошенников лишилась 990 000 рублей

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В полицию обратилась 35-летняя жительница Тольятти с заявлением о хищении денежных средств в размере 990 000 рублей.

В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что потерпевшей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками одного из банков России и сообщили, что ее личный кабинет в мобильном приложении банка взломан, в связи с чем мошенники от ее имени могут оформить кредит. Звонившие рекомендовали женщине закрыть кредитный потенциал, оформив встречный кредит. Следуя указаниям звонивших, маляр одного из ООО в другом банке оформила денежный кредит на сумму 990 000 рублей и перевела денежные средства на указанные счета. На следующий день "банкиры" ей в очередной раз предложили оформить денежный кредит, после чего она поняла, что ее обманывают, и обратилась с заявлением в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

Будьте бдительны! Полицейские напоминают гражданам, что сотрудники настоящей службы безопасности банка никогда не звонят своим клиентам с информацией о подозрительных действиях с банковскими счетами; не предлагают снимать деньги со счетов и переводить их на так называемые «безопасные счета».

При поступлении подобных звонков следует прервать разговор.