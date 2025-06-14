Тольяттинка хотела получить страховую выплату, но понемногу перевела мошенникам 237 тысяч рублей

131

В отдел полиции Тольятти обратилась 77-летняя местная жительница с заявлением о хищении 237 000 руб.



В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что пенсионерке поступил звонок на сотовый телефон от неизвестного человека, который представился представителем крупной страховой компании, выплачивающая компенсацию всем пострадавшим от недобросовестных оказанных медицинских услуг. Спустя некоторое время позвонил «сотруднику бухгалтерии» и сообщил, что для получения денег нужно оплатить «государственную пошлину». Женщина сомневалась, но собеседник убедил ее, что это стандартная процедура. Следующие дни неизвестные требовали оплатить другие взносы. Каждый раз звонили разные люди, представляясь сотрудниками разных ведомств. Когда сумма достигла 237 000 рублей, а “выплата” постоянно откладывалась, жительница Тольятти заподозрила неладное. Она позвонила в указанную страховую компанию, где ей сообщили, что никакого массового возмещения ущерба не проводится. Мошенники перестали выходить на связь, после чего пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана и обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.