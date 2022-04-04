Я нашел ошибку
Главные новости:
Первым на помощь пришёл экипаж проходившего мимо судна. 
Дмитрий Азаров поблагодарил земляков, спасших 12 человек тонущего на Волге судна
Все проблемные участки находятся на постоянном контроле.
Улицы Самары, на которых запланирована откачка воды ночью
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог.
Улицы Самары, с которых ночью будут вывозить снег
Адвокат объяснил, , что вся жалоба построена на смягчающих обстоятельствах, поскольку назначенный ранее судом срок сторона защиты считает "чрезмерным".
Михаил Ефремов просит Верховный суд снизить ему наказание
Автомобилистов просят быть внимательными при движении по этим участкам.
Улицы Самары, где ночью будут проводить аварийно-ямочный ремонт
Возбуждено уголовное дело.
Тольяттинец задержан за убийство своей супруги во время конфликта
Причиной опрокидывания судна на Волге, по предварительным данным, мог стать сильный ветер, порывы которого отнесли судно на льдины, где и порвалась воздушная подушка.
В Самаре на Волге перевернулось судно на воздушной подушке с пассажирами
Предприниматели активно обращаются за финансовыми инструментами поддержки.   
В Самарской области предпринимателям одобрено льготных кредитов на 22 млрд рублей по 220 заявкам
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.43
0.02
EUR 92.15
-0.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Солисты Хора Турецкого посетили ретро-почту в Самаре 
Андрей Кислов: «Мы не допустим переписывания истории»
В этом сезоне первая игра «Кубок КВН городов Самарской области» пройдет в Новокуйбышевске
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинец задержан за убийство своей супруги во время конфликта

4 апреля 2022 17:41
133
Возбуждено уголовное дело.

Следственным отделом по Автозаводскому району Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве.

"3 апреля, ночью, между обвиняемым и его 52 – летней супругой возник конфликт, в ходе которой мужчина нанес последней несколько ударов кухонным ножом, найденным на обеденном столе. Потерпевшая от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда сотрудников скорой помощи", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее время мужчина задержан, в ближайшее время обвиняемому будет избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

 

Фото:   СУ СКР СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Глава региона призвал инициативных, небезразличных жителей активнее участвовать в мониторинге реализации общественно значимых объектов.
4 апреля 2022  16:33
Дмитрий Азаров встретился с общественными наблюдателями Пестравки и Большой Черниговки
170
Сердце системы - два резервуара промывной, исходной и чистой воды объемом по 1900 кубометров каждый, здание фильтрования и обеззараживания воды.
4 апреля 2022  14:27
Дмитрий Азаров оценил реконструкцию Пестравского группового водопровода
198
В Самаре прошел семинар для ресурсоснабжающих организаций и органов местного самоуправления
4 апреля 2022  13:42
В Самаре прошел семинар для ресурсоснабжающих организаций и органов местного самоуправления
276
Жителей региона вновь приглашают в прививочный пункт в Самарской областной библиотеке
4 апреля 2022  13:14
Жителей региона вновь приглашают в прививочный пункт в Самарской областной библиотеке
266
В Самаре снова перенесли ликвидацию департамента потребительского рынка и услуг
4 апреля 2022  09:29
В Самаре перенесли ликвидацию департамента потребительского рынка и услуг
410
Весь список