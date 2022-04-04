Тольяттинец задержан за убийство своей супруги во время конфликта

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Следственным отделом по Автозаводскому району Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве.

"3 апреля, ночью, между обвиняемым и его 52 – летней супругой возник конфликт, в ходе которой мужчина нанес последней несколько ударов кухонным ножом, найденным на обеденном столе. Потерпевшая от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда сотрудников скорой помощи", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее время мужчина задержан, в ближайшее время обвиняемому будет избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: СУ СКР СО