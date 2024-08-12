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Тольяттинец взял в прокате два дорогостоящих велосипеда и сдал в ломбард

12 августа 2024 09:34
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Тольяттинец взял в прокате два дорогостоящих велосипеда и сдал в ломбард

В полицию обратился представитель пункта проката спортивного инвентаря 1981 года рождения с просьбой привлечь к уголовной ответственности злоумышленника, похитившего спортивный инвентарь. 

Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции мужчина пояснил, что один из клиентов взял на несколько часов два дорогостоящих велосипеда, при этом предоставил копию документа, удостоверяющего личность. Когда время возврата имущества истекло, телефон арендатора оказался отключен и владелец точки поспешил обратиться за помощью. Причиненный предпринимателю ущерб составил свыше 50 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и места возможного нахождения предполагаемого злоумышленника, которого задержали на одной из улиц Тольятти и доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса, ранее судимый молодой человек 1992 года рождения сознался в содеянном и пояснил, что арендованные велосипеды сдал в ломбард, а вырученные денежные средства потратил на собственные нужды. В настоящее время полицейские принимают меры к розыску похищенного имущества.

В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

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