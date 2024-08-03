Тольяттинец выпил с незнакомцем и лишился сотового телефона

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В середине июля в полицию Тольятти обратился местный житель 1988 года рождения, который сообщил, что у него похитили сотовый телефон.

Заявитель пояснил, что находился у подъезда многоквартирного дома на улице Революционной к нему подошел не знакомый ему мужчина и предложил выпить с ним. Во время распития алкоголя он отвлекся, чтобы написать смс-сообщение, когда неожиданно из его рук новый приятель выхватил телефон и скрылся.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска проверили места возможного сбыта похищенного имущества и получили информацию, что похищенный сотовый телефон сдал в ломбард безработный ранее судимый за имущественные преступления местный житель 1998 года рождения. Оперативники установили места возможного нахождения и задержали злоумышленника по месту его проживания.

Задержанный пояснил, что возле одного из домов увидел мужчину и предложил ему выпить. В ходе разговора заметил у того дорогостоящий телефон и решил его похитить, чтобы потом продать и купить продукты. Завладев чужим гаджетом, как и планировал сдал устройство в ломбард, а деньги потратил на личные нужды.

Похищенное имущество возвращено законному владельцу.