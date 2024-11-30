Тольяттинец выхватил у мужчины сотовый и убежал

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В начале ноября текущего года в полицию Тольятти обратился 29-летний местный житель, который сообщил, что незнакомец вырвал у него из рук сотовый телефон и убежал. Мужчина незамедлительно обратился в полицию за помощью.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого.

В ходе опроса безработный местный житель 1991 года рождения признал вину и пояснил, что попросил у потерпевшего телефон для звонка. Получив отказ, он выхватил гаджет из рук и скрылся.

Украденный сотовый телефон похититель добровольно выдал сотрудникам полиции.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ Управления МВД России по г. Тольятти, в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж».