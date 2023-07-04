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Тольяттинец воткнул нож в охранника ресторана

4 июля 2023 09:48
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Тольяттинец воткнул нож в охранника ресторана

В дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации от развлекательного заведения, расположенного на ул. 40 лет Победы, местного жителя 1995 года рождения.

Для выяснения деталей случившегося в лечебное учреждение, а также на место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы.

Полицейские опросили пострадавшего, изъяли медицинские документы, произвели осмотр места происшествия, установили очевидцев, изучили записи с камер видеонаблюдения, и восстановили последовательность событий: в вечернее время суток, в одном из ресторанов, расположенных в Автозаводском районе у охранника произошел конфликт с посетителем заведения. Когда словесная перепалка переросла в  драку на улице, гость заведения нанес сотруднику частной охранной организации колюще-режущим предметом удар в бедро, убежал и скрылся на попутном автомобиле. Очевидцы вызвали потерпевшему скорую медицинскую помощь.

Согласно заключению эксперта, умышленными действиями злоумышленника здоровью потерпевшего причинен легкий вред.

Задержаня ранее судимый за аналогичное преступление уроженец одной из соседних республик 1980 года рождения, незаконно находящийся  на территории Российской Федерации. Иностранному гражданину назначено наказание в виде административного выдворения за пределы РФ в принудительном порядке. В настоящее время мужчина содержится в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Самарской области.

Возбуждено уголовное дело. 

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Своевременное вмешательство неравнодушных людей способно предотвратить или остановить насилие. Если вы стали очевидцем правонарушения, сообщите о нем в полицию любым из указанных способов: лично в ближайший отдел полиции, по телефону дежурной части или 102.

 

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