Тольяттинец в подъезде повредил замок и украл велосипед

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В отдел полиции по Автозаводскому району полиции У МВД России по городу Тольятти поступило сообщение от местного жителя о том, что у него украли велосипед. В ходе опроса заявителя полицейские выяснили, что транспортное средство находилось на лестничной площадке одного из многоквартирных домов на Приморском бульваре. Сумма причиненного ущерба составила 9000 рублей.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и опросили возможных очевидцев произошедшего. Со слов потерпевшего полицейские составили и распространили среди личного состава наружных служб полиции ориентировку с описанием похищенного имущества.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные проверили возможные места сбыта похищенного имущества и установили, что велосипед сдан в один из ломбардов города и в настоящее время был перепродан. При изучении приемной документации оперативники установили паспортные данные лица, осуществившего сдачу транспортного средства, и задержали по месту жительства ранее судимого местного жителя 1998 года рождения.

При опросе злоумышленник признался в содеянном и пояснил, что увидел велосипед, пристегнутый запирающим устройством, которое он повредил. В тот же день, сдав велосипед в ломбард, он потратил денежные средства от продажи на собственные нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района, СУ У МВД России по г. Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».