Тольяттинец в подъезде лишился сумки и телефона

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В полицию Тольятти обратился местный житель. Мужчина сообщил полицейским приметы злоумышленника, который незадолго до этого в подъезде многоквартирного дома вырвал из его рук сумку, сотовый телефон и скрылся.

ПОстрадавший шел от своей знакомой, когда на первом этаже дома неожиданно заходивший в подъезд мужчина вырвал сумку и сотовый телефон из его рук и убежал на улицу.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и места возможного нахождения подозреваемого - 27-летнего жителя города Октябрьск, ранее неоднократно судимого за имущественные преступления.

Полицейские, проведя засадные мероприятия, задержали молодого человека возле одного из домов на улице Юбилейной и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный мужчина вину в содеянном признал и пояснил сотрудникам полиции, что похищенную сумку выкинул в ближайшую лесопосадку, сотовый телефон сдал в ломбард, а денежные средства потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело