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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинец в подъезде лишился сумки и телефона

1 декабря 2021 12:52
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Тольяттинец в подъезде лишился сумки и телефона

В полицию Тольятти обратился  местный житель. Мужчина сообщил полицейским  приметы злоумышленника, который незадолго до этого в подъезде многоквартирного дома вырвал из его рук сумку, сотовый телефон и скрылся.

ПОстрадавший шел от своей знакомой, когда на первом этаже дома неожиданно заходивший в подъезд мужчина вырвал сумку и сотовый телефон из его рук и убежал на улицу. 
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и места возможного нахождения подозреваемого - 27-летнего жителя города Октябрьск, ранее неоднократно судимого за имущественные  преступления.

Полицейские, проведя засадные мероприятия, задержали молодого человека возле одного из домов на улице Юбилейной  и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный мужчина вину в содеянном признал и пояснил сотрудникам полиции, что похищенную сумку выкинул в ближайшую лесопосадку,  сотовый телефон сдал в ломбард, а денежные средства потратил на личные нужды. 

Возбуждено уголовное дело

Теги: Уголовное дело

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