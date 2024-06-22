Тольяттинец увидел на скамейке телефон и решил его похитить

92

В середине мая текущего года в дежурную часть отдела полиции по Комсомольскому району за помощью обратилась местная жительница 1982 года рождения, с заявлением о хищении сотового телефона. Материальный ущерб потерпевшая оценила на сумму 13 000 рублей.

В ходе опроса заявительницы полицейские выяснили, что женщина находилась на лавочке возле подъезда многоквартирного дома, где и забыла сотовый телефон. Вернувшись через пару минут за устройством, не обнаружила его.

Сотрудники следственно-оперативной группы выехали по указанному адресу, провели осмотр места происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения, опросили соседей. В ходе изучения видеоматериалов полицейские предположили, что к совершению кражи может быть причастен ранее судимый за имущественное преступление местный житель.

Оперативники установили местонахождение 27-летнего злоумышленника, задержали и доставили его в отдел полиции, для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный пояснил полицейским, что похищенное сдал в один из ломбардов, а полученные денежные средства потратил на собственные нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района Управления МВД России по городу Тольятти в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража».

Похищенное имущество возвращено законной владелице.