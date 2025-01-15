Тольяттинец украл велосипед, который не был пристегнут запирающим устройством

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В середине декабря прошлого года в полицию Тольятти поступило заявление от местной жительницы. Женщина сообщила о том, что с лестничной площадки многоквартирного дома похищен принадлежащий ей велосипед. Сумма материального ущерба составила 10 тысяч рублей.

Прибывшие по указанному в сообщении адресу полицейские просмотрели видеозапись с камеры домофона, на которую попали действия злоумышленника.

Оперуполномоченные узнали, что схожий с пропавшим велосипед реализован через один из комиссионных магазинов, а к хищению может быть причастен мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления.

Оперативники установили местонахождение 27-летнего подозреваемого, задержали его и доставили в отдел полиции.

В ходе опроса задержанный сознался в содеянном и пояснил, что, увидев не пристегнутый велосипед, решил не упускать возможности заработать в преддверии Нового года, сдал похищенное имущество в ломбард, а вырученные денежные средства потратил на собственные нужды.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).