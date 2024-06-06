Тольяттинец украл велосипед из подъезда многоквартирного дома

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В конце мая текущего года в отдел полиции по Автозаводскому району У МВД России по городу Тольятти поступило сообщение о пропаже велосипеда, стоимостью 30 000 рублей.

В ходе опроса заявитель сообщил полицейским, что двух колесное транспортное средство хранилось на лестничной площадке многоквартирного дома, а также предоставил полицейским подробное описание велосипеда, характерные приметы и документы на похищенное имущество.

Оперуполномоченные проверили возможные места сбыта похищенного имущества и установили, что велосипед был сдан в один из ломбардов города и уже продан. Оперативники изучили приемную документацию, выяснили паспортные данные лица, осуществившего сдачу транспортного средства и задержали ранее судимого местного жителя 1991 года рождения.

При опросе злоумышленник в содеянном сознался и пояснил, что сдал велосипед в ломбард, а вырученные от продажи похищенного имущества денежные средства потратил на собственные нужды.

Отделом дознания отдела полиции по Автозаводскому району У МВД России по г. Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».