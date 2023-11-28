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Тольяттинец украл в подъезде велосипед и попал на видео

28 ноября 2023 11:28
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Тольяттинец украл в подъезде велосипед и попал на видео

В ноябре текущего года в дежурную часть отела полиции по Автозаводскому району УМВД России по г. Тольятти поступило сообщение от местного жителя о том, что с лестничной площадки многоквартирного дома похищен принадлежащий ему велосипед. Сумма причиненного ущерба составила 8 000 рублей.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и провели поквартирный обход. В ходе опроса заявитель предоставил полицейским подробное описание велосипеда, который он оставил не пристёгнутым в подъезде.

Полицейские проверили возможные места сбыта похищенного и выяснили, что велосипед, схожий по описанию с похищенным, был сдан в один из ломбардов города и уже перепродан работником пункта приема. При изучении приемной документации оперативники установили паспортные данные подозреваемого. Ранее судимого безработного местного жителя 2003 года рождения задержали по месту жительства.

При опросе злоумышленник в содеянном сознался и пояснил, что вырученные от продажи похищенного денежные средства потратил на покупку алкоголя.

Отделом дознания ОП по Автозаводскому району УМВД России по г. Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража». Полицейские предпринимают меры к возврату похищенного законному владельцу.

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