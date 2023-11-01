Тольяттинец украл в магазине 58 упаковок сыра

Я нашел ошибку
Главные новости:
Еще 10 стартапов получат статус резидента технопарка «Жигулевская долина»
Еще 10 стартапов получат статус резидента технопарка «Жигулевская долина»
продолжается приём заявок на третий Всероссийский конкурс этнического видеоконтента «МЫ»
Продолжается приём заявок на третий Всероссийский конкурс этнического видеоконтента «МЫ»
У 56% арендаторов квартир случались конфликты с владельцами жилья
У 56% арендаторов квартир случались конфликты с владельцами жилья
В поселке Приморский около Тольятти построят новое здание врачебной амбулатории
В поселке Приморский около Тольятти построят новое здание врачебной амбулатории
Игорь Комаров провёл личный приём граждан
Игорь Комаров провёл личный приём граждан
Сведения о более чем 1100 границах населенных пунктов Самарской области отражены в ЕГРН
Сведения о более чем 1100 границах населенных пунктов Самарской области отражены в ЕГРН
Туман продолжает накрывать Самарскую область
Туман продолжает накрывать Самарскую область
В налоговых органах Самарской области изменились контактные телефоны
В налоговых органах Самарской области изменились контактные телефоны
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.02
-1.22
EUR 97.93
-0.69
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском зоопарке отметят День лисицы
В Самаре пройдет кинолекция «Недетский возраст: феномен подростковой драмы»
Самарцев приглашают поговорить об архитектуре города и позавтракать
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Ноябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинец украл в магазине 58 упаковок сыра

1 ноября 2023 09:43
104
Тольяттинец украл в магазине 58 упаковок сыра

При просмотре записи с камеры видеонаблюдения полицейский узнал  ранее судимого мужчину, проживающего на его административном участке.

В отдел полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти в конце сентября текущего года обратился представитель сетевого магазина и сообщил, что при проведении ревизии им обнаружена недостача товара на общую сумму свыше 6 тысяч рублей.

Полицейские провели комплекс мероприятий, в ходе которых осмотрели помещение торговой точки, опросили сотрудников, изъяли документацию и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали момент хищения. Изучив видеозаписи участковый уполномоченный полиции предположил, что к краже может быть причастен ранее  судимый за имущественные преступления местный житель 1998 года рождения.

Полицейские задержали мужчину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Свою вину в совершении противоправных деяний задержанный признал, раскаялся и выразил готовность сотрудничать с дознанием.

По данным сотрудников полиции, мужчина зашел в сетевой магазин, и будучи уверенным, что за его действиями никто не наблюдает, спрятал в сумку 58 брикетов сыра, в последствии злоумышленник продал похищенное, а денежные средства потратил на личные нужды.

Отделом дознания отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Полицейские рекомендуют владельцам магазинов использовать системы видеонаблюдения, радиочастотные противокражные устройства, турникеты с детекторами, что уменьшит шансы злоумышленников завладеть имуществом.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Действие социальных транспортных карт в Самарской области продлено до 2026 года
1 ноября 2023  10:42
Действие социальных транспортных карт в Самарской области продлено до 2026 года
74
В Самаре изменится стоимость проезда по безлимитным картам
31 октября 2023  13:34
В Самаре изменится стоимость проезда по безлимитным картам
441
Дмитрий Азаров назначил министра имущественных отношений Самарского региона
31 октября 2023  13:17
Дмитрий Азаров назначил министра имущественных отношений Самарского региона
668
Отделения Почты России изменят график работы в связи с Днем народного единства
31 октября 2023  12:19
Отделения Почты России изменят график работы в связи с Днем народного единства
305
Важнейший для страны проект реализуется при активной поддержке региональных властей и губернатора Дмитрия Азарова.
30 октября 2023  19:37
До конца 2023 года в Самарской области будет запущено серийное производство беспилотников
558
Весь список