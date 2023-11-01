Тольяттинец украл в магазине 58 упаковок сыра

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При просмотре записи с камеры видеонаблюдения полицейский узнал ранее судимого мужчину, проживающего на его административном участке.

В отдел полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти в конце сентября текущего года обратился представитель сетевого магазина и сообщил, что при проведении ревизии им обнаружена недостача товара на общую сумму свыше 6 тысяч рублей.

Полицейские провели комплекс мероприятий, в ходе которых осмотрели помещение торговой точки, опросили сотрудников, изъяли документацию и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали момент хищения. Изучив видеозаписи участковый уполномоченный полиции предположил, что к краже может быть причастен ранее судимый за имущественные преступления местный житель 1998 года рождения.

Полицейские задержали мужчину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Свою вину в совершении противоправных деяний задержанный признал, раскаялся и выразил готовность сотрудничать с дознанием.

По данным сотрудников полиции, мужчина зашел в сетевой магазин, и будучи уверенным, что за его действиями никто не наблюдает, спрятал в сумку 58 брикетов сыра, в последствии злоумышленник продал похищенное, а денежные средства потратил на личные нужды.

Отделом дознания отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Полицейские рекомендуют владельцам магазинов использовать системы видеонаблюдения, радиочастотные противокражные устройства, турникеты с детекторами, что уменьшит шансы злоумышленников завладеть имуществом.