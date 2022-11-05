Тольяттинец украл ноутбук у брата

209

В полицию Тольятти обратился местный житель 2003 года рождения. Молодой человек сообщил сотрудникам полиции, что у него из квартиры пропал ноутбук. Материальный ущерб потерпевший оценил на сумму свыше 84 000 рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы следов взлома двери или замка квартиры не обнаружили. В ходе опроса потерпевшего выяснилось, что накануне в гости приходил его старший брат, и как раз после его визита молодой человек обнаружил пропажу техники.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили возможные места нахождения подозреваемого, задержали его и доставили в территориальный отдел внутренних дел для выяснения обстоятельств произошедшего. По данным полиции, безработный местный житель 1994 года рождения, ранее был судим за аналогичное преступление.

Мужчина полностью признал свою вину и выразил готовность сотрудничать со следствием. Во время опроса задержанный пояснил, что увидел у брата ноутбук и решил его похитить, так как ему срочно нужны были денежные средства. Похищенную технику он сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Сотрудники полиции призывают граждан внимательнее относиться к своему имуществу не оставлять без присмотра вещи, особенно телефоны, планшеты, ноутбуки и банковские карты.