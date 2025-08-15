Тольяттинец украл несколько бензопил, чтобы устроиться на работу строителем

147

В Тольятти обратился предприниматель, который сообщил о ночной краже инструмента из принадлежавшего ему торгового павильона.

Прибывшие по указанному потерпевшим адресу полицейские опросили заявителя, очевидцев преступления, осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных внутри магазина. Полицейские выяснили, что злоумышленник похитил три бензопилы и один двигатель к ним. Материальный ущерб составил порядка 45 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что злоумышленник проник в торговое помещение путем повреждения входной двери. На месте происшествия специалист Экспертно-криминалистического отдела Управления МВД России по г. Тольятти обработал поверхности дактилоскопическим порошком и, обнаружив следы пальцев рук, пригодные для идентификации, изъял их на дактопленку. При проверке по автоматизированным базам данных криминалисты установили идентичность изъятых следов с ранее внесенными данными лица, привлекавшегося к уголовной ответственности за имущественные преступления.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили местонахождение 43-летнего подозреваемого. Оперативники задержали мужчину на одной из улиц города.

Подозреваемый признал свою вину. Он пояснил полицейским, что украл несколько бензопил, чтобы устроиться на работу строителем со своим инструментом.

В присутствии понятых оперативники изъяли похищенное в квартире задержанного. В настоящее время инструмент возвращен законному владельцу.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района Следственного управления У МВД России по городу Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.