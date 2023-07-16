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Тольяттинец украл из магазина табак и алкоголь

16 июля 2023 10:23
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Тольяттинец украл из магазина табак и алкоголь

В полицию Тольятти за помощью обратился 45-летний местный житель – работник торговой организации, который сообщил, что из продовольственного магазина, расположенного на улице Революционная, пропала табачная и  алкогольная продукция на сумму порядка 5 000 рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции при осмотре места происшествия установили, что хищение совершено путем взлома раздвижных дверей.

Эксперт-криминалист обнаружил и изъял следы пальцев рук с входной двери, пригодные для идентификации. Полицейские занесли их в базу данных. В ходе производства расследования установлено, что следы изъятые с места преступления совпадают со следами неоднократно судимого за аналогичные преступления местного жителя 1995 года  рождения

Оперативники установили его местонахождение, задержали его по месту жительства и доставили в  территориальный орган внутренних дел.

В ходе опроса подозреваемый вину в содеянном признал и пояснил, что похищенное имущество употребил сам, а также угости своих знакомых.

 

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