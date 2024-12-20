Тольяттинец угрожал знакомой и супруге расправой с применением мачете

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В конце октября текущего года в отдел полиции по Автозаводскому району У МВД России по городу Тольятти за помощью обратилась местная жительница 1958 года рождения. Женщина сообщила, что ей угрожал убийством муж ее родственницы.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции убедившись, что в настоящее время жизни пострадавшей ничего не угрожает, установили возможных очевидцев произошедшего, опросили их и потерпевшую.

В ходе опроса заявительница пояснила полицейским, что к ней, после ссоры с мужем пришла родственница, а вслед за ней – ее супруг. В ходе начавшегося словесного конфликта мужчина достал мачете, которое взял с собой из дома, и стал угрожать своей жене и заявительнице убийством. Слова угрозы хозяйка квартиры восприняла как реально опасные для жизни и здоровья и вызвала полицию. Мужчина, услышав об обращении в органы внутренних дел, поспешил удалиться.

Участковый уполномоченный, располагая сведениями о личности и месте жительства злоумышленника, задержал его и доставил в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

При опросе ранее несудимый 35-летний местный житель признался в совершении противоправного деяния и пояснил, что в ходе конфликта не смог сдержать эмоции, так как находился в состоянии алкогольного опьянения.

Отделом дознания отдела полиции Автозаводского района Управления МВД России по городу Тольятти в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством).