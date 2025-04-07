Тольяттинец собрался заняться инвестициями и отдал мошенникам 1 млн рублей

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В отдел полиции Самарского региона за помощью обратился 40-летний местный житель. В своем заявлении он пояснил, что неизвестные предложили ему выгодно вложить денежные сбережения в инвестиции. После телефонных разговоров и переписки в мессенджере, аферисты смогли убедить тольяттинца, что путем инвестирования он сможет получить высокую прибыль в короткие сроки. Мужчина перевел свои сбережения - более 1 миллиона рублей на указанные неизвестными лицами счета. Спустя время злоумышленники перестали выходить на связь. Тольяттинец понял, что стал жертвой обмана и обратился

за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Самарская полиция напоминает! Не переходите по неизвестным ссылкам в интернете и не переводите деньги по требованию неизвестных лиц под любыми предлогами. Не доверяйте обещаниям посторонних лиц, которые предлагают получение высокой прибыли в короткие сроки!