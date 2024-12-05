Тольяттинец решил выпить с новым знакомым и лишился телефона

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В середине ноября текущего года в дежурную часть отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по городу Тольятти обратился местный житель, который сообщил о краже телефона.

Причиненный ущерб мужчина оценил в 15 000 тысяч рублей.

Он пояснил, что познакомился на улице с мужчиной и пригласил его к себе в гости. В ходе совместного распития спиртных напитков уснул, а когда проснулся, то обнаружил пропажу сотового телефона.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого мужчины, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный 1990 года рождения признал вину в полном объеме и пояснил, что, увидев у потерпевшего сотовый телефон, решил оставить его себе и, воспользовавшись моментом, когда мужчина заснул, похитил мобильный и скрылся.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района Управления МВД России по городу Тольятти в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража, с причинением значительного ущерба).

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Похищенное имущество возвращено законному владельцу.