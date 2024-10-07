Тольяттинец пытался стать наркодилером

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Он пояснил, что приобрел наркотики через Интернет с целью дальнейшей продажи путем закладок.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по городу Тольятти, получили информацию о причастности местного жителя к противоправной деятельности и организовали оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых задержали ранее судимого 42-летнего подозреваемого.

С целью проверки информации оперуполномоченные в присутствии понятых осмотрели квартиру подозреваемого, в которой обнаружили и изъяли полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Изъятое полицейские направили на экспертизу в Экспертно-криминалистический отдел У МВД России по г. Тольятти.

Результаты экспертизы показали, что вещество является наркотическим средством – мефедрон, общей массой 0,58 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.

Задержанный пояснил полицейским, что приобрел наркотики через Интернет с целью дальнейшей продажи путем закладок на территории города.

В настоящее время СУ У МВД России по городу Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело