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Тольяттинец, проходя мимо автомобиля, увидел приоткрытую дверь и решил прокатиться

22 июля 2024 11:43
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Тольяттинец, проходя мимо автомобиля, увидел приоткрытую дверь и решил прокатиться

В дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России городу Тольятти за помощью обратился местный житель 2003 года рождения, который сообщил, что похитили его автомобиль ВАЗ- 2106.

Ущерб потерпевший оценивает в 50 тысяч рублей.

В ходе опроса мужчина пояснил сотрудникам полиции, что вечером припарковал транспортное средство на парковочной площадке, одна из дверей была не плотно закрыта, так как была сломана. На следующий день потерпевший обнаружил пропажу автомобиля.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, установили и опросили возможных очевидцев произошедшего, изучили записи камер видеонаблюдения, расположенных по пути возможного передвижения злоумышленника.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили, что к хищению автомобиля может быть причастен ранее не судимый 19-летний местный житель. Оперуполномоченные уголовного розыска установили места возможного нахождения предполагаемого злоумышленника, задержали и доставили его в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что прогуливаясь по улице, он заметил на парковке автомобиль с приоткрытой дверью и проник в машину через незапертую дверь и поехал кататься. Похищенное транспортное средство он оставил в соседней области.

Сотрудниками полиции предпринимаются меры к розыску похищенного имущества.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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